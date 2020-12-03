Интерпол предупредил о планах криминала подделать вакцины от COVID

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) предупредила всех 194 стран-участниц организации «подготовиться к сетям организованной преступности, нацеленным на вакцины от COVID-19, как физически, так и онлайн».

Уведомлению был присвоен «оранжевый» статус (orange notice), который предупреждает о событии, человеке, объекте или процессе, представляющих серьезную и неминуемую угрозу общественной безопасности.

«Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их», — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

По информации Интерпола, криминальные сети нацелены на создание поддельных препаратов и их продажу через фейковые сайты. Организация также не исключает всплеска мошенничеств с поддельными тестами на коронавирус, чему будет способствовать возобновление международного авиасообщения.

Эксперты Интерпола советуют проявлять особую осторожность при поиске в интернете медицинского оборудования или лекарств. Отдел по борьбе с киберпреступностью Интерпола проанализировал около 3000 веб-сайтов, связанных с интернет-аптеками, подозреваемыми в продаже незаконных лекарств и поддельного медицинского оборудования. На 1700 из них были обнаружены кибеугрозы, включая фишинговые ссылки и средства рассылки спама.