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  • 3 декабрь 2020 8:53
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Интерпол предупредил о планах криминала подделать вакцины от COVID

Интерпол предупредил о планах криминала подделать вакцины от COVIDМеждународная организация уголовной полиции (Интерпол) предупредила всех 194 стран-участниц организации «подготовиться к сетям организованной преступности, нацеленным на вакцины от COVID-19, как физически, так и онлайн».

 

Уведомлению был присвоен «оранжевый» статус (orange notice), который предупреждает о событии, человеке, объекте или процессе, представляющих серьезную и неминуемую угрозу общественной безопасности.

 

«Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их», — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

 

По информации Интерпола, криминальные сети нацелены на создание поддельных препаратов и их продажу через фейковые сайты. Организация также не исключает всплеска мошенничеств с поддельными тестами на коронавирус, чему будет способствовать возобновление международного авиасообщения.

 

Эксперты Интерпола советуют проявлять особую осторожность при поиске в интернете медицинского оборудования или лекарств. Отдел по борьбе с киберпреступностью Интерпола проанализировал около 3000 веб-сайтов, связанных с интернет-аптеками, подозреваемыми в продаже незаконных лекарств и поддельного медицинского оборудования. На 1700 из них были обнаружены кибеугрозы, включая фишинговые ссылки и средства рассылки спама.


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