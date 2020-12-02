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  • 2 декабрь 2020 10:36
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Китайский космический зонд успешно сел на Луну

Китайский космический зонд успешно сел на ЛунуКитайский исследовательский зонд «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на видимую сторону Луны и уже направил на Землю первые изображения. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

 

Зонд приземлился в заранее выбранной точке и уже отправил первые изображения на Землю. По команде наземного центра управления посадочный модуль выполнил ряд проверок состояния и настроек, подготовившись к работе на поверхности Луны в течение следующих 48 часов.

 

Миссия «Чанъэ-5» заключается в бурении на поверхности Луны скважины глубиной до 2 м и взятии для исследования около 2 кг грунта. После этого взлётный модуль взлетит с поверхности Луны и пристыкуется к орбитально-возвращаемому комплексу, находящемуся на окололунной орбите. После перемещения образцов в возвращаемый модуль взлётный модуль вновь отделится от орбитально-возвращаемого комплекса.

 

Орбитальный и возвращаемый модули вернутся к Земле, где, как запланировано, возвращаемый модуль войдёт в атмосферу и приземлится на территории хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

 

Лунный зонд «Чанъэ-5» был запущен 24 ноября. Он состоит из четырёх модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлёта с её поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем её перенесли на конец 2019-го, а потом — на ноябрь текущего года.


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