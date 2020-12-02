Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии.

По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду, передает издание «Известия».

Также среди возможных мест возникновения коронавируса названы Италия, Чехия Австралия, США и другие страны. Китая в списке не оказалось.

В своем исследовании китайские специалисты опирались на филогенетический анализ, то есть на данные о мутациях вируса

Таким образом, эксперты пытались обнаружить первоначальную версию коронавируса с наименьшим количеством мутаций. В итоге они пришли к выводу, что выявленный в конце 2019 года вирус в Ухане не «оригинальный».

Ученые из Глазго уже подвергли критике работу коллег и усомнились в ее доказательности.

«Авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда», - заявил эксперт из университета Глазго Дэвид Робертсон.

27 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что поиски первоисточника заражения новым коронавирусом нужно начинать в китайском Ухане. При этом в организации призвали не спекулировать на слухах о распространении коронавируса в Европе через животных.