В декабре жители Земли увидят полное затмение Солнца и два звездопада

В декабре жители Земли смогут увидеть солнечное затмение и два метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Полное затмение Солнца произойдет 14 декабря.

«Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке», – сообщили в планетарии.

Помимо солнечного затмения, в декабре жители Земли увидят два звездопада. Первым метеорным потоком станут Геминиды с пиком активности в ночь на 15 декабря. А в ночь на 23 декабря максимальной скорости достигнут метеоры потока Урсиды.