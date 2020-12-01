Верховный суд Кыргызстана отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву к 11 годам лишения свободы и отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение. Об этом сообщило Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар».

Напомним, что Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. Бишкекский городской суд 14 августа оставил это решение в силе.