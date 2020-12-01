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  • 1 декабрь 2020 10:28
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ВОЗ сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире

ВОЗ сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в миреВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом снижении числа заражений коронавирусом в мире с начала сентября. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

 

По его словам, первое сокращение количества новых случаев в мире было зафиксировано на прошлой неделе. При этом он отметил, что подобного удалось добиться благодаря снижению числа заражений в Европе, что стало результатом введения тяжелых ограничительных мер в регионе.

 

Гебрейесус добавил, что в других частях света количество новых случаев заражения коронавирусом все еще растет, как и количество смертей от заболевания. Генеральный директор призвал всех ответственно подойти к проведению новогодних праздников.


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