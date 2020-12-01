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  • 1 декабрь 2020 10:27
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На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка

На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышкаСамую мощную за последние три года вспышку на Солнце зафиксировала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

 

Как сообщают ученые, взрыв произошел накануне 29 ноября, примерно в 16:00 по московскому времени.

 

Вспышке присвоили балл М4.4. Специалисты пояснили, что это четвертый балл по пятибалльной шкале (выше класса M находится только класс вспышек X). Более мощный взрыв был зафиксирован на Солнце только однажды - осенью 2017 года.

 

При этом, ученые небезосновательно полагают, что воскресная вспышка на самом деле была в разы сильнее, чем говорили изначально. Дело в том, что центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Поэтому не исключено, что вспышка на самом деле относилась к высшему классу X.

 

По словам ученых, этот взрыв не представляет никакой опасности для Земли. Порожденные пучки заряженных частиц и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты.


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