Патологоанатомы сообщили точную причину смерти Марадоны

В Аргентине стали известны новые детали смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Так, в результате патологоанатомического исследования прояснилась точная причина ухода из жизни 60-летнего аргентинца.

Вскрытие показало, что Марадона скончался из-за острого отека легких, который был вызван обострением хронической сердечной недостаточности. Как сообщает Clarin, помимо этого в сердце бывшего футболиста также была обнаружена дилатационная кардиомиопатия – патология, следствием которой является увеличение камер сердца, она может развиться в результате нескольких причин. Сердце Марадоны превышало свой стандартный размер в два раза, оно было сохранено для дальнейшего изучения.

Кроме того, расследование генпрокуратуры Аргентины прояснило иные детали смерти чемпиона мира-1986. Выяснилось точное время приезда кареты скорой помощи в место, где легенда футбола проходил реабилитацию после перенесенной операции. Медики приехали через 11 минут после вызова, а не через полчаса, как ранее уверял адвокат аргентинского экс-футболиста и тренера.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в пригороде Буэнос-Айреса.