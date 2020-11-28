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  • 28 ноябрь 2020 11:01
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Facebook запустит свою криптовалюту в начале 2021 года

Facebook запустит свою криптовалюту в начале 2021 годаFacebook запустит свою криптовалюту Libra в январе следующего года, рассказали Financial Times три вовлеченных в проект источника.

 

Газета отмечает, что валюта будет запущена в еще более ограниченном формате, чем планировалось ранее, когда проект и так сделали более скромным.

 

Изначально ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару, заявил FT один из источников. По его словам, остальные такие валюты и мультивалютный токен будут запущены позднее. Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA, отметили три собеседника. FINMA комментировать газете ситуацию с поданной Libra заявкой отказалась.

 

Проект Libra столкнулся со сложностями на раннем этапе, когда из него вышли такие компании, как PayPal, Mastercard и eBay, отмечает FT. Однако назначение директора по юридическим вопросам HSBC Стюарта Ливи на пост главы ассоциации Libra, показавшее стремление сделать проект независимым от Facebook, стало для него поворотным моментом, заявили газете несколько членов ассоциации. Сейчас некоторые из них торопятся разработать свои продукты, которые могут быть запущены на основе криптовалютной технологии, отмечает издание.


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