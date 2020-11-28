» » » The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы
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  • 28 ноябрь 2020 10:57
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The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы

The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубыАмериканское издание The New York Times рассказало о возможном последствии COVID-19.

 

Так, в статье говорится, что у людей, переболевших коронавирусом, могут появиться стоматологические проблемы: заболевают десна и начинают выпадать зубы.

 

Газета приводит историю жительницы Нью-Йорка Фары Хемили: женщина переболела COVID-19 весной, после чего у нее выпал зуб. Причем это произошло "без боли и крови".

 

Другие люди отметили, что после болезни зубы если не выпадали, то либо становились серыми, либо были подвержены сколам. Также у них повысилась чувствительность десен.

 

Мнений по этому поводу у специалистов много, и они разнятся.

 

Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что коронавирус не создает стоматологические проблемы, а лишь усиливает их, если такие уже имеются.

 

Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли, в свою очередь, считает, что выпадение зубов без крови — это необычно.

 

По его словам, это указывает на то, что COVID-19 каким-то образом влияет на кровеносные сосуды в деснах.

 

Пока таких случаев немного, и специалистам еще предстоит изучить все симптомы, которые появляются у переболевших пациентов спустя месяцы.


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