The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы

Американское издание The New York Times рассказало о возможном последствии COVID-19.

Так, в статье говорится, что у людей, переболевших коронавирусом, могут появиться стоматологические проблемы: заболевают десна и начинают выпадать зубы.

Газета приводит историю жительницы Нью-Йорка Фары Хемили: женщина переболела COVID-19 весной, после чего у нее выпал зуб. Причем это произошло "без боли и крови".

Другие люди отметили, что после болезни зубы если не выпадали, то либо становились серыми, либо были подвержены сколам. Также у них повысилась чувствительность десен.

Мнений по этому поводу у специалистов много, и они разнятся.

Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что коронавирус не создает стоматологические проблемы, а лишь усиливает их, если такие уже имеются.

Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли, в свою очередь, считает, что выпадение зубов без крови — это необычно.

По его словам, это указывает на то, что COVID-19 каким-то образом влияет на кровеносные сосуды в деснах.

Пока таких случаев немного, и специалистам еще предстоит изучить все симптомы, которые появляются у переболевших пациентов спустя месяцы.