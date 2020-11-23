Одна доза вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков

Одна доза российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной. Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter и опубликованном сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Стоимость российской вакцины "Спутник V" для международных рынков с февраля 2021 года составит менее $10 за дозу, что составляет менее $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, "Спутник V" будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности. Для граждан России вакцинация "Спутник V" будет бесплатной", - отмечает РФПИ.

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Ранее фармацевтическая корпорация Moderna Inc. сообщала, что намерена до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса по цене $25-37 за дозу в зависимости от объема поставки. Вакцина концерна Pfizer будет стоить около $19,5 за дозу. Обе вакцины являются двухдозными. Также известно, что AstraZeneca планирует продавать вакцину по некоммерческой цене примерно $3 во время пандемии.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй.

Результаты российской вакцины оказались выше, чем ее зарубежных конкурентов. Так эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.