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  • 25 ноябрь 2020 21:42
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Умер Диего Марадона

Умер Диего МарадонаФутболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, сообщает аргентинское издание Clarin. Он был госпитализирован 2 ноября для медобследования, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге.


12 ноября господина Марадону выписали из больницы. Врачи называли операцию обычной и отмечали, что футболист находится в сознании.


Марадона умер от остановки сердца. Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.


Диего Марадона — один из лучших футболистов XX века. Он был победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA. Аргетинцы сыграл за сборную Аргентины 113 матчей и забил 50 мячей. Участвовал в четырех чемпионатах мира и был победителем одного из них.


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