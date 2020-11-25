Умер Диего Марадона

Футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, сообщает аргентинское издание Clarin. Он был госпитализирован 2 ноября для медобследования, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге.





12 ноября господина Марадону выписали из больницы. Врачи называли операцию обычной и отмечали, что футболист находится в сознании.





Марадона умер от остановки сердца. Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.

Диего Марадона — один из лучших футболистов XX века. Он был победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA. Аргетинцы сыграл за сборную Аргентины 113 матчей и забил 50 мячей. Участвовал в четырех чемпионатах мира и был победителем одного из них.