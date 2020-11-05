Названа стоимость прививки вакциной «Спутник V»

Одна доза российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на зарубежном рынке будет стоить менее 10 долларов. Об этом во вторник, 24 ноября, говорится на странице вакцины в Twitter.

Для вакцинации необходимы две дозы. «Таким образом, «Спутник V» будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности», – отмечается в сообщении.

Ранее фармацевтическая корпорация Moderna Inc. сообщала, что намерена до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса по цене 25-37 долларов за дозу в зависимости от объема поставки. Вакцина концерна Pfizer будет стоить около 19,5 долларов за дозу. Обе вакцины являются двухдозными. Также известно, что AstraZeneca планирует продавать вакцину по некоммерческой цене примерно 3 доллара во время пандемии.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Эффективность вакцины, согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй.