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  • 25 ноябрь 2020 10:49
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Авиакомпании намерены не пускать пассажиров без прививок от Covid-19

Авиакомпании намерены не пускать пассажиров без прививок от Covid-19Глава австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс считает, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательной для всех, кто хочет путешествовать.

 

Этого подхода точно будет придерживаться сама Qantas, подчеркнул Джойс.

 

"Мы рассматриваем изменения в наших правилах обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - сказал руководитель авиакомпании.

 

Он убежден, что такая же практика со временем станет общепринятой и у других авиаперевозчиков.

 

"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

 

Это первое подобное заявление от главы крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики публично не говорили о запрете полетов невакцинированным пассажирам.

 

Медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл в понедельник также предположил, что в будущем информацию о наличии прививок, вероятно, потребуют не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.

 

"Наличие достоверной информации о состоянии здоровья пассажира - я думаю, это будет очень важно", - цитирует его Financial Times.


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