Авиакомпании намерены не пускать пассажиров без прививок от Covid-19

Глава австралийской авиакомпании Qantas Airlines Алан Джойс считает, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательной для всех, кто хочет путешествовать.

Этого подхода точно будет придерживаться сама Qantas, подчеркнул Джойс.

"Мы рассматриваем изменения в наших правилах обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - сказал руководитель авиакомпании.

Он убежден, что такая же практика со временем станет общепринятой и у других авиаперевозчиков.

"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

Это первое подобное заявление от главы крупной авиакомпании. Ранее авиаперевозчики публично не говорили о запрете полетов невакцинированным пассажирам.

Медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл в понедельник также предположил, что в будущем информацию о наличии прививок, вероятно, потребуют не только авиакомпании, но и правительства стран, в которые будут путешествовать пассажиры.

"Наличие достоверной информации о состоянии здоровья пассажира - я думаю, это будет очень важно", - цитирует его Financial Times.