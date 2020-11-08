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  • 24 ноябрь 2020 9:33
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В Туркменистане запрещено передвижение граждан старше 50 лет

В Туркменистане запрещено передвижение граждан старше 50 летНа территории Туркменистана вводят ограничения на передвижения лиц, входящих в группу риска по инфекционным заболеваниям, по междугородним и межобластным маршрутам. Ограничения касаются и граждан старше 50 лет, сообщил туркменистанский новостной сайт Orient.

 

Ограничиваются также служебные командировки в регионы сотрудников старше 50 лет.

 

В стране официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, однако ранее там был введён масочный режим и ряд ограничений, напоминается в сообщении.


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