Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать слово 2020 года, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Oxford University Press.

"Английскому языку в этом году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути. Быстро стало очевидно, что 2020 год — это не тот год, который можно было бы аккуратно вместить в одно единственное "слово года", — говорится в сообщении.

Наиболее часто употребляемыми стали слова, связанные с коронавирусом — например, локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы), аббревиатура WFH (work from home – работа из дома).

Также оксфордские эксперты отметили слова, характеризующие политические события 2020-го: "импичмент" и "белорусский". Из других событий - "лесной пожар".

Напомним, ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун".