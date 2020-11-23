США вышли из Договора по открытому небу

Соединённые Штаты в воскресенье официально вышли из Договора по открытому небу, участниками которого являются более 30 государств, передает Euronews.

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из договора 21 мая. В заявлении Госдепартамента США говорится: «Шесть месяцев истекли, выход США вступил в силу 22 ноября 2020 года».

Напомним, Вашингтон обвинил Россию в том, что она в нарушение договора запрещала полёты в Калининградской области, у грузинской границы и в районах крупных военных учений, при этом сама «злоупотребляла договором» для сбора информации об инфраструктуре США.

Договор был подписан в 1992 году и позволяет участникам совершать облёты территории друг друга, наблюдая за расположением и перемещением войск — таким образом контролируя исполнение других договоров об ограничении вооружений. Полученная в результате этих полётов информация становится доступной для всех участников соглашения.

Несколько дней назад российский МИД выразил надежду, что оставшиеся в договоре страны прекратят делиться данными с Вашингтоном, и в то же время американские военные базы на территории европейских стран не станут исключением из договора.