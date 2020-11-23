В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года

Третья волна коронавируса в Европе ожидается в начале 2021 года, если правительства стран не предпримут необходимые шаги для сдерживания инфекции. Об этом заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает Reuters.

"Они (руководители европейских стран – ред.) пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы, после взятия под контроль первой волны... Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года", – заявил Набарро.

Он высоко оценил действия азиатских стран по борьбе с коронавирусом, а так же назвал реакцию Европы на пандемию COVID-19 недостаточной.