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  • 23 ноябрь 2020 17:20
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В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 года

В ВОЗ допустили возможность третьей волны коронавируса в начале 2021 годаТретья волна коронавируса в Европе ожидается в начале 2021 года, если правительства стран не предпримут необходимые шаги для сдерживания инфекции. Об этом заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает Reuters.

 

"Они (руководители европейских стран – ред.) пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы, после взятия под контроль первой волны... Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года", – заявил Набарро.

 

Он высоко оценил действия азиатских стран по борьбе с коронавирусом, а так же назвал реакцию Европы на пандемию COVID-19 недостаточной.


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