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  • 20 ноябрь 2020 15:03
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Стало известно о приближении к Земле огромного астероида

Стало известно о приближении к Земле огромного астероидаНАСА сообщила о приближении к Земле огромного астероида 153201 (2000 WO107). Его размеры составляют от 370 до 820 метров, уточняется на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

 

Указывается, что астероид приблизится к Земле 29 ноября и расстояние между планетой и 2000 (WO107) составит более четырех миллионов километров, что более чем 10 раз больше расстояния между Землей и Луной. Однако он все равно считается опасным, так как пересекает орбиту Земли.

 

По оценке базы данных Asterank, которая проводить спектральную классификацию астероидов, 2000 WO107 содержит никель, железо и кобальт. Стоимость полезных ископаемых на астероиде может составлять более 17 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

 

В октябре сообщалось, что ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили изменения в скорости крупного астероида Апофис, который представляет потенциальную угрозу для Земли. Слабое ускорение, которое может способствовать опасному сближению в 2068 году, возникло из-за неоднородного теплового излучения с поверхности объекта. Свои выводы астрономы представили в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения.


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