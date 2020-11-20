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  • 20 ноябрь 2020 14:55
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28-летнего сына Уитни Хьюстон нашли мертвым в США

28-летнего сына Уитни Хьюстон нашли мертвым в СШАПриемный сын покойной американской певицы Уитни Хьюстон Бобби Браун-младший найден мертвым у себя дома, пишут СМИ.

 

Полиция исключила криминальный характер смерти, но не стала называть конкретную причину. Между тем подруга умершего Брауна, Анна, косвенно дала понять, что парня убили запрещенные вещества. Она выложила пост в соцсетях с текстом: "Передозировка - это урок. Если ты не учишься, то умираешь".

 

В 2015 году от передозировки наркотиков скончался еще один общий ребенок Уитни Хьюстон и ее экс-супруга Бобби Брауна-старшего - их дочь Бобби Кристина Браун. Девушке было 22 года.

 

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года.


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