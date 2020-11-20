Названо заболевание, уменьшающее риск заражения COVID-19

Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина.

«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», - сказала она.

Ранее генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания у людей, которые заразились коронавирусом, увеличивают риск летального исхода в 12 раз.