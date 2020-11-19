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  • 19 ноябрь 2020 10:44
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Названы худшие пароли 2020 года

Названы худшие пароли 2020 годаРазработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 самых слабых кодовых фраз, использовавшихся в этом году. Лидером вновь стала последовательная комбинация чисел, но более длинная и такая же небезопасная — "123456". В 2019-м антирейтинг возглавила "12345".

 

Данные NordPass основаны на базе, содержащей 275 699 516 записей. Из них только 122 894 788, или 44% были уникальными.

 

Новыми в топ-200 стали 78 паролей. Например, "picture1" занял сразу третье место, "Million2" расположился на 15-й строчке, а "aaron431" — на 18-й. Если на взлом большинства комбинаций ("123456", "123456789", "password", "qwerty", "abc123" и других) уйдет меньше секунды, но эти фразы будут подобраны примерно за три часа.

 

"Большинство этих паролей можно взломать менее чем за секунду, — сказал эксперт NordPass Чад Хаммонд. — Например, самый популярный пароль '123456' был скомпрометирован 23 597 311 раз".

 

Полностью с антирейтингом можно ознакомиться на сайте NordPass. Первая двадцатка худших паролей 2020 года выглядит так:

 

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122


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