Ураган "Йота" в Центральной Америке продолжает убивать

Число жертв урагана "Йота", бушующего в Центральной Америке, выросло до 23, передает телеканал "Россия 24". В основном это жители Никарагуа, застигнутые врасплох оползнями или наводнением, которые были вызваны штормом.

Власти ранее объявили эвакуацию из опасных районов – в первую очередь речь о низинах. В республике открыли почти 1200 убежищ, где находится свыше 50 тысяч человек. В стране до сих пор наблюдаются проблемы с электричеством, обесточено свыше 120 тысяч жилых домов.

Аналогичные проблемы и в Гондурасе – шторм повлиял на жизни почти 360 тысяч человек. Шестая часть из них находится в убежищах.