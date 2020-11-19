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  • 19 ноябрь 2020 10:43
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Ураган "Йота" в Центральной Америке продолжает убивать

Ураган "Йота" в Центральной Америке продолжает убиватьЧисло жертв урагана "Йота", бушующего в Центральной Америке, выросло до 23, передает телеканал "Россия 24". В основном это жители Никарагуа, застигнутые врасплох оползнями или наводнением, которые были вызваны штормом.

 

Власти ранее объявили эвакуацию из опасных районов – в первую очередь речь о низинах. В республике открыли почти 1200 убежищ, где находится свыше 50 тысяч человек. В стране до сих пор наблюдаются проблемы с электричеством, обесточено свыше 120 тысяч жилых домов.

 

Аналогичные проблемы и в Гондурасе – шторм повлиял на жизни почти 360 тысяч человек. Шестая часть из них находится в убежищах.


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