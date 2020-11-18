В центре Токио пылает небоскреб

В возводимом в центре столицы Японии 54-этажном здании возник пожар. Хотя с момента возгорания прошло уже два часа, остановить распространение огня пока не удается. На месте ЧП работает 31 пожарный наряд.

Загоревшееся здание – жилой корпус в знаменитом комплексе Toranomon Hills. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, передает РИА Новости. Возгорание возникло в подвальном этаже. По предварительной версии, загорелись стройматериалы.

Всего в здании четыре подземных этажа и 54 наземных. Планировалось, что небоскреб будет сдан в эксплуатацию в январе 2021 года.