Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска

Сирийское агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что в ночь на среду, 18 ноября, Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска, предположительно, со стороны Голанских высот. Силам ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.

По поступающим данным. в результате обстрела погибли, по меньшей мере трое военнослужащих сирийской правительственной армии, еще один солдат получил ранение. Также в результате нападения был нанесен материальный ущерб, передает ТАСС.

Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов по позициям сил специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийских вооруженных сил в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа" между Израилем и Сирией на Голанских высотах.