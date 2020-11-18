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  • 18 ноябрь 2020 9:41
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Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска

Израиль нанес удар по окрестностям ДамаскаСирийское агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что в ночь на среду, 18 ноября, Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска, предположительно, со стороны Голанских высот. Силам ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.

 

По поступающим данным. в результате обстрела погибли, по меньшей мере трое военнослужащих сирийской правительственной армии, еще один солдат получил ранение. Также в результате нападения был нанесен материальный ущерб, передает ТАСС.

 

Армия обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов по позициям сил специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийских вооруженных сил в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа" между Израилем и Сирией на Голанских высотах.


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