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  • 17 ноябрь 2020 10:40
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МОК подтвердил проведение Олимпийских игр в Токио

МОК подтвердил проведение Олимпийских игр в ТокиоВ Токио 16 ноября прошла встреча главы правительства Японии Ёсихидэ Суги с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Стороны обсудили подготовку к летним Олимпийским играм, перенесенным на следующий, 2021 год из-за пандемии COVID-19, сообщило агентство Kyodo News.

 

Томас Бах выразил уверенность в том, что на спортивных состязаниях смогут присутствовать зрители. Он пообещал, что МОК приложит дополнительные усилия для обеспечения вакциной присутствующих и спортсменов, «если она к тому времени будет доступна». В этом случае Олимпийский комитет мог бы взять на себя часть расходов по вакцинации от COVID-19, добавил он.

 

«Вместе мы можем сделать эти Олимпийские игры и олимпийский огонь светом в конце туннеля», — заявил президент МОК Томас Бах.

 

Тем не менее стороны не дали точной информации о допустимом количестве зрителей на играх и не указали, в какие сроки будет принято это решение.

 

Япония планирует освободить иностранных спортсменов и членов делегаций, участвующих в международных соревнованиях или тренировочных сборах, от прохождения карантина по прибытии. К весне следующего года правительство страны примет решение, позволить ли зрителям из-за рубежа посещать игры.

 

Олимпийские игры, перенесенные на 2021-й год, пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.


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