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  • 17 ноябрь 2020 10:39
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На грани голода могут оказаться 130 млн человек, - ООН

На грани голода могут оказаться 130 млн человек, - ООНК концу 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием. Ухудшила ситуацию пандемия коронавируса. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.

 

По его словам, голод растет снова.

 

"Голод - это безобразие в мире изобилия. В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", написал Гутерреш.


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