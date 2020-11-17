Названы "подавляющие" коронавирус натуральные продукты

Ученые из Ульмского университета (Германия) выяснили, что сок некоторых растений, а также зеленый чай могут быть полезны в подавлении коронавируса нового типа и гриппа. Выводы ученых опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

Исследователи установили, что сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают хорошими противовирусными свойствами. Так, например, после пяти минут обработки соком черноплодной рябины активность коронавируса снижается на 96%, а гриппа - на 99%. При воздействии чаем и гранатовым соком активность коронавируса снижалась на 80%.

Как отмечают ученые, респираторные вирусы изначально скапливаются в области носоглотки, где впоследствии усиливаются и распространяются по всему организму, однако если их подавлять на начальной стадии, то это может смягчить симптомы указанных заболеваний, помешать распространению по дыхательным путям, а также снизить возможность передачи заболевания от человека к человеку.

"Мы выяснили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), граната (Punica granatum), а также зеленый чай (Camellia sinensis) обладают противовирусными свойствами в отношении обеих вирусов, а промывание [указанными жидкостями] может снизить вирусную нагрузку на ротовую полость", - говорится, в частности, в исследовании немецких ученых.