Обязанности президента Кыргызстана возложены на главу Жогорку Кенеша

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров 14 ноября сложил с себя полномочия для участия в новых выборах главы государства. Согласно Конституции страны, обязанности президента перешли к главе парламента Таланту Мамытову, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Талант Мамытов возглавил Жокоргу Кенеш Кыргызстана 4 ноября. После передачи ему президентских полномочий он обратился к народу Кыргызстана и отметил, что «страна в короткое время мирно преодолела острый политический кризис после народных возмущений 5−6 октября, укрепив свое единство». Первоочередной задачей Талант Мамытов назвал «проведение открытых и законных президентских выборов», назначенных на 10 января 2021 года.

На следующий день Садыр Жапаров подписал распоряжение о приостановлении должностных полномочий премьер-министра Кыргызстана до определения результатов выборов президента. Эту должность также занимал он.

Сейчас исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызстана возложено на первого вице-премьера-министра Артёма Новикова, сообщается на сайте Кабинета министров страны.