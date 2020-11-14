Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. О смерти артиста российским информагентствам сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

По его словам, актера не стало в ночь на субботу, в 6 утра по Москве. Причины смерти Джигарханяна он не уточнил. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

"Он был необычайно ярким и разноплановым человеком, ищущим в искусстве каждый раз что-то новое и умеющим сотрудничать с выдающимися режиссерами. Это всегда была яркая театральная кинематографическая ткань, которую он создавал, покоряя зрителей. Из жизни ушел очень большой артист советского и российского искусства, человек, который помогал нам жить, создавая свои роли. Это, конечно, никогда не забудется", - сказал РИА Новости бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Сниматься в кино он начал в начале 1960-х годов и всего сыграл более чем в 250 фильмах, параллельно работая в театре. Он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

Среди наиболее известных ролей Джигарханяна - бандит по кличке Горбатый в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", судья Кригс в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя" и капитан Овечкин в последних двух частях трилогии о неуловимых мстителях.

Артист работал с такими режиссерами как Георгий Данелия, Карен Шахназаров и Станислав Говорухин. Он и сам ставил фильмы и спектакли, а в 1996 году основал Московский драматический театр Армена Джигарханяна