Азербайджан ввел комендантский час на занятых территориях Карабаха

Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях. В частности, он будет действовать в Шуше и Гадруте. Об этом сообщает местный портал trend.az.

Сообщается, что в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана отделения полиции будут осуществлять особое управление в каждом районе в качестве военных комендатур.

На сегодня персонал Шушинского райотдела полиции передислоцировался в сам город. Кроме того, к несению службы приступили полицейские в Гадруте. С этого момента в данных населенных пунктах вводится режим комендантского часа.

Тем временем, жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха сжигают свои дома. Напомним, ряд районов Карабаха должны быть переданы азербайджанской стороне.

Появилось большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Согласно мирным договоренностям, Ереван до конца месяца должен вывести войска и постепенно передать два района Азербайджану. Под контролем армянских сил останутся Степанакерт (Ханкенди), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) и территории, не занятые армией Азербайджана.