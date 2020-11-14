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  • 14 ноябрь 2020 9:56
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Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19Наибольшую опасность заразить окружающих коронавирусом представляют те, кто уже перенес COVID-19 и отказывается носить медицинские маски.

 

Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко, передает Lenta.

 

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», - сказал эксперт.

 

По его словам, это связано с тем, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить всем поголовно.

 

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь - те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает», - заключил врач.

 

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, сколько времени заразен больной коронавирусной инфекцией. По его словам, это зависит от формы болезни и терапии.

 

Кроме того, по мнению врачей, реабилитация после коронавируса должна быть непрерывной, а ее срок для наиболее полного восстановления организма должен составлять два-три месяца.


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