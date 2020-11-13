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  • 13 ноябрь 2020 18:00
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Хантавирус появился в Германии

Хантавирус появился в ГерманииГруппа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку. Об этом сообщает РИА.

 

Ученым удалось найти вирус у молодой пациентки и её домашней крысы. Исследователи Шарите работали совместно с коллегами из института Фридриха Лёффлера.

 

В клинике считают, что инфицированная домашняя крыса, вероятно, была завезена из другой страны. После того, как у пациентки развились симптомы острой почечной недостаточности, ей госпитализировали в отделение интенсивной терапии на несколько дней.

 

Серологическое тестирование быстро подтвердило предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция. Однако разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и её крысы вирусом Сеул.

 

Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не встречался в Германии, – заявил один из авторов исследования профессор Йорг Хофманн.

 

Напомним, в марте сообщалось о смерти первого человека от хантавируса. Житель китайской провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун.

 

После чего была объяснена опасность хантавируса — инфекции, чреватой смертельным исходом.


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