Хантавирус появился в Германии

Группа исследователей из университетской клиники Шарите в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку. Об этом сообщает РИА.

Ученым удалось найти вирус у молодой пациентки и её домашней крысы. Исследователи Шарите работали совместно с коллегами из института Фридриха Лёффлера.

В клинике считают, что инфицированная домашняя крыса, вероятно, была завезена из другой страны. После того, как у пациентки развились симптомы острой почечной недостаточности, ей госпитализировали в отделение интенсивной терапии на несколько дней.

Серологическое тестирование быстро подтвердило предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция. Однако разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и её крысы вирусом Сеул.

Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не встречался в Германии, – заявил один из авторов исследования профессор Йорг Хофманн.

Напомним, в марте сообщалось о смерти первого человека от хантавируса. Житель китайской провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун.

После чего была объяснена опасность хантавируса — инфекции, чреватой смертельным исходом.