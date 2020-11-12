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  • 12 ноябрь 2020 11:33
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В Чехии военная разведка прогнозирует угрозу глобального конфликта

В Чехии военная разведка прогнозирует угрозу глобального конфликтаВоенная разведка Чехии прогнозирует возможность глобального конфликта. Такой прогноз содержится в отчете о деятельности ведомства за 2019 год. Об этом сообщает издание Lidové noviny.

 

Следует отметить, что газета трактует слова разведчиков о глобальном конфликте как угрозу третьей мировой войны.

 

"Рождается необычно сильный конфликт. Армейские шпионы предупреждают, что мир находится в первой фазе Третьей мировой войны", - пишет издание.

 

В самом же отчете аналитиков чешской военной разведки дословно указано о возможном глобальном конфликте.

 

"Возможен конфликт глобального характера, к которому сейчас движется мир, все еще находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и хочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых можно было бы управлять им", - подчеркивают чешские разведчики.

 

Однако в ведомстве отмечают, что "еще не поздно повернуть вспять этот процесс".

 

"С помощью новейших технологий можно не только решить бессмысленный конфликт или резко усилить взаимное соперничество, но и решить ряд злободневных и растущих проблем, стоящих перед человеческим обществом", - отмечается в отчете.

 

Напомним, начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, вызванной пандемией COVID-19 коронакризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.


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