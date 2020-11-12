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  • 12 ноябрь 2020 11:27
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На кладбище в Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза

На кладбище в Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов ЕвросоюзаПо меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва, произошедшего на немусульманском кладбище в Джидде в Саудовской Аравии, информирует Медуза.

 

Пострадавшие получили легкие ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного представителя правительства Греции. По его словам, один из раненных — гражданин этой страны.

 

Самодельное взрывное устройство сработало на кладбище во время церемонии, посвященной 102-летию со дня завершения Первой мировой войны. В МИД Франции заявили, что на церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, в частности, сотрудники французского консульства, сообщает «Аль-Джазира».

 

МИД Франции призвал своих граждан в Саудовской Аравии быть «на пределе готовности» из-за случившегося.

 

Взрыв на кладбище стал вторым серьезным инцидентом в Джидде за последние две недели. 29 октября в этом городе преступник с ножом напал на охранника консульства Франции; нападавшего задержали.


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