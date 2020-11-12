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  • 12 ноябрь 2020 11:24
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В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса

В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавирусаУ коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа имеются схожие симптомы, однако дополнительным симптомом коронавируса могут быть такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, одышка и температура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

 

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», – отметили в ВОЗ.

 

Согласно данным организации, симптомы тяжелой формы COVID-19 включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.

 

Человек с тяжелыми симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже при легких симптомах COVID-19 к врачам должны обращаться люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины.


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