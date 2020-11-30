Китай запустил первый в мире спутник связи 6G

С китайского космодрома Тайюань запустили ракету-носитель Long March 6 с тринадцатью спутниками. Один из них является первым в мире испытательным спутником связи шестого поколения, сообщает Gizchina.

Спутник Tinyan 05 создан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с китайским университетом электронных наук и технологий, а также компанией Beijing Weinaxingkong Technology. Он весит 70 кг и основной его целью является дистанционное изучение Земли для применения в сферах городского строительства, мониторинга стихийных бедствий и прочем.

Также Tinyan 05 будет тестировать терагерцевую связь. Такой тип связи имеет много преимуществ, среди которых высокая скорость передачи данных и простота интеграции. Это одна из ключевых технологий связи шестого поколения, которая имеет большие перспективы в области наземных и космических коммуникаций.

Профессор Сюй Яншен отметил, что Tinyan 05 является первым в мире спутником 6G.