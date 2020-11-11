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  • 11 ноябрь 2020 9:59
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Британский словарь Collins назвал слово года

Британский словарь Collins назвал слово годаАвторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) — режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

 

Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт «объединил миллиарды людей во всем мире». Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова «локдаун» в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году.

 

В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение «климатическая забастовка» (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным, в том числе, благодаря действиям экоактивистки Греты Тунберг.


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