Британский словарь Collins назвал слово года

Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) — режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт «объединил миллиарды людей во всем мире». Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова «локдаун» в 2020 году по сравнению с четырьмя тысячами употреблений в минувшем году.

В прошлом году словарь назвал словом 2019 года выражение «климатическая забастовка» (climate strike), обозначающее явление, которое стало популярным, в том числе, благодаря действиям экоактивистки Греты Тунберг.