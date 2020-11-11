Бразилия приостановила испытания китайской вакцины после инцидента

В Бразилии умер доброволец на финальном этапе исследования китайской вакцины от коронавируса Coronavac. Из-за этого там приостановили испытание лекарства от Covid-19. Об этом со ссылкой на Агентство здравоохранения Бразилии сообщает Bloomberg.

"Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено в Бразилии после трагедии, произошедшей еще 29 октября", - говорится в сообщении.

При этом больше не уточняются дополнительные подробности о том, что произошло. В то же время, Институт Butantan в Сан-Паулу, который сотрудничал с китайской компанией Sinovac для производства вакцины на местном уровне, указал в своем заявлении, что он удивлен этим решением и изучает детали того, что произошло. Директор Димас Ковас добавил, что один доброволец в ходе испытания умер, но его смерть не связана с вакциной.

Как сообщается, Sinovac уверена в безопасности своей вакцины. В компании добавили, что глава института Butantan уверен, что событие, вызвавшее приостановку испытания, не связано с вакциной.

Напомним, на днях министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов сообщил, что китайская вакцина уже доставлена в Ташкент. Кроме того, он заявил, что в Узбекистане испытают не одну, а несколько вакцин. Стало известно, что третья стадия испытаний вакцины против COVID-19, разработанной институтом микробиологии китайской академии наук, будет проведена также в Узбекистане. Министерство инновационного развития ведёт переговоры с данным институтом и компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Ранее в Евросоюзе отметили, что в его стратегии вакцинации точно не будут принимать участие вакцины из России и Китая.

Кроме этого, вчера Pfizer и BioNTech сообщили об успехе испытаний вакцины от COVID-19. Регистрация вакцины в США ожидается в ноябре.