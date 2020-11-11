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  • 11 ноябрь 2020 9:54
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Названы два эффективных продукта против коронавируса

Названы два эффективных продукта против коронавирусаУпотребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с COVID-19.

 

Результаты соответствующего исследования были опубликованы на портале medRxiv.

 

Международная группа специалистов провела эксперимент с участием пациентов, которые заболели коронавирусом в средней или тяжелой формах. Часть участников каждый день получала один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса. Другой части добровольцев давали плацебо.

 

Исследование показалось, что прием этих продуктов привел к облегчению симптомов на 3 и 7 дни при умеренной и тяжелой форме течения заболевания соответственно. Он также помог вывести вирус из организма в среднем на 4 дня раньше, чем в контрольной группе.

 

По словам ученых, употребление меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов, оно может использоваться отдельно или вместе с другими методами лечения новой коронавирусной инфекции.


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