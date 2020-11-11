Названы два эффективных продукта против коронавируса

Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с COVID-19.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы на портале medRxiv.

Международная группа специалистов провела эксперимент с участием пациентов, которые заболели коронавирусом в средней или тяжелой формах. Часть участников каждый день получала один грамм меда и 80 миллиграмм черного тмина на килограмм веса. Другой части добровольцев давали плацебо.

Исследование показалось, что прием этих продуктов привел к облегчению симптомов на 3 и 7 дни при умеренной и тяжелой форме течения заболевания соответственно. Он также помог вывести вирус из организма в среднем на 4 дня раньше, чем в контрольной группе.

По словам ученых, употребление меда и черного тмина не продемонстрировало побочных эффектов, оно может использоваться отдельно или вместе с другими методами лечения новой коронавирусной инфекции.