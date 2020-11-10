» » » Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ
﻿
  • 10 ноябрь 2020 10:19
  • 40

Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗНа сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

 

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

 

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебреисус.

 

Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

 

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - добавил глава ВОЗ.


Похожие статьи:
﻿
ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие COVID-19

ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие COVID-19

Международные Новости
﻿
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Международные Новости
﻿
ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Международные Новости
﻿
ВОЗ не объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

ВОЗ не объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

Международные Новости
﻿
ВОЗ: Вирус Эболы больше не представляет мировой угрозы

ВОЗ: Вирус Эболы больше не представляет мировой угрозы

Общество / Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика