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  • 10 ноябрь 2020 10:17
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Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИПрезидент Армении Армен Саркисян узнал о соглашении с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху из СМИ. Об этом сообщает Sputnik Армения.

 

Саркисян заявил, что не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах по этому вопросу. Он подчеркнул, что ситуация в регионе имеет общенациональное значение. Поэтому любое ее решение должно приниматься в результате всеобъемлющих консультаций и обсуждений.

 

Политик выразил мнение, что судьба непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) может быть решена с учетом национальных интересов армян и на основании всеармянского консенсуса.

 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.

 

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.


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