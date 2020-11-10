Назван новый фактор тяжелого течения коронавируса

Дефицит витамина D является одной из причин тяжелой формы коронавируса, так как он играет большую роль для иммунитета человека.

Соответствующее исследование провели британские ученые, передает издание Express.

Статистика заражения и смертности от коронавируса показывает, что данное заболевание может переноситься пациентами тяжелее в зависимости от того, на какой широте они проживают.

«В регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Ученые установили, что витамин D крайне важен для иммунитета человека - он способен защитить организм от проникновения вируса. Дефицит данного витамина в организме приводит к серьезным осложнениям в случае заражения Covid-19.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», – считает доктор Гаррет Дэвис.

Именно витамин D может помешать неконтролируемому воспалению, которое угрожает жизни пациента.