Война в Нагорном Карабахе закончилась!

Владимир Путин выступил с заявлением о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией и об установлении режима перемирия в Нагорном Карабахе, передает телеканал "Россия 24".

Заявление о перемирии было подписано 9 ноября президентом Азербайджана Алиевым, премьер-министром Армении Пашиняном и президентом России Путиным. В документе говорится о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта, рассказал российский президент.

"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", – отметил Владимир Путин.

Он также рассказал, что стороны произведут обмен военнопленными и телами погибших.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook следующее сообщение:

«Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают», — отметил он, добавив, что «принял очень и очень трудное решение».

По словам Пашиняна, «данный шаг основан на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации».

«Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни. Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — указал он.

Алиев заявил о российских и турецких миротворцах в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, передает «Sputnik Азербайджан» в Telegram.

«Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат», — сказал Алиев в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

В Минобороны России подтвердили, что миротворцы уже убыли в Карабах.

В Ереване начались протесты

На фоне сообщений о прекращении боевых действий и окончании войны в Нагорном Карабахе в столице Армении начались волнения. Люди, недовольные заявлением премьер-министра Пашиняна, ворвались в здание правительства. Они выломали двери, начали бить внутри стекла и крушить зал заседаний.

По данным «Интерфакса», в здание вошли десятки человек. Они громят двери, окна и сорвали табличку с кабинета премьера Никола Пашиняна. «Где Никол, где этот предатель», — передает агентство слова протестующих. «РИА Новости» утверждает, что в здание правительства вошли сотни человек.

Возле здания правительства проходит акция протеста из-за соглашения о прекращении войны в Карабахе. Полиция не применяла силу и пыталась успокоить митингующих, передает ТАСС. По подсчетам «Интерфакса», на улице возле здания правительства митингуют несколько сотен человек.

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» начала сбор подписей для созыва внеочередного заседания парламента для отмены участия страны в трехсторонних договоренностях по Нагорному Карабаху.

Президент Азербайджана извинился перед Путиным за инцидент с вертолетом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев переговорил по телефону с Владимиром Путиным. Он принес извинения за то, что азербайджанская сторона 9 ноября сбила российский вертолет. Алиев пообещал наказать виновных.

Алиев объяснил, что из-за темноты российский вертолет приняли за армянский, передает РИА Новости. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшему пилоту скорейшего выздоровления.

Раннее СМИ сообщили, что российский Ми-24 был сбит вне зоны боевых действий над Арменией. Баку обещал провести расследование и выплатить компенсации. Погибли два человека, еще один пострадал.