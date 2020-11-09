Джо Байден - избранный президент, Трамп не согласен

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не хочет признавать победу Джо Байдена на президентских выборах и в понедельник начинает борьбу за Белый дом в судах.

Некоторые республиканцы призывают Трампа и его сторонников смириться с тем, что кандидат от демократов завоевал достаточное для победы число штатов. Другие сторонники Трампа говорят о серьезных нарушениях, но не приводят при этом серьезных доказательств того, что такие проблемы могли привести к искажению результатов выборов.

Утверждениям Трампа верят многие его сторонники. "Только законные голоса", - написано на плакате этой участницы акции протеста.

В субботу и воскресенье Трамп на публике не появлялся и предпочел провести выходные в своем гольф-клубе. Впрочем, он не забывал о своем "Твиттере", в котором продолжал жаловаться на злоупотребления (а социальная сеть не уставала добавлять к его твитам комментарии вроде "узнайте о том, почему голосование по почте надежно и безопасно" и "это утверждение о махинациях на выборах оспаривается").

В ночь на понедельник Трамп опубликовал в "Твиттере" сообщение, которое журналисты расценили как обещание появиться в радиоэфире, чтобы обсудить "обман с голосованием по почте", однако выступления так и не последовало. Согласно заявлению Белого дома, на понедельник никаких публичных мероприятий у него не запланировано.