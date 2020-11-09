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  • 9 ноябрь 2020 11:37
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СМИ: Меланья Трамп собирается подать на развод

СМИ: Меланья Трамп собирается подать на разводМеланья Трамп намерена развестись с действующим президентом США Дональдом Трампом после его поражения на выборах главы государства, сообщила британская The Mail со ссылкой на экс-советников руководителя вашингтонской администрации.

 

По словам источника издания, Мелания буквально «считает минуты до развода».

 

По словам бывшей помощницы Мелании Трамп Стефани Волкофф, у президента США и его жены был «деловой брак», а в Белом доме они даже жили в разных комнатах.

 

Мелания и Дональд Трамп в браке уже 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон. По словам Волкофф, супруги заключили брачный договор, согласно которому половина состояния после их развода достанется их сыну.


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