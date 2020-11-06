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  • 6 ноябрь 2020 17:02
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Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Врач назвал запрещенные при коронавирусе продуктыВрач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко назвал запрещенные при коронавирусе продукты.

 

По словам специалиста, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс.

 

По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя.

 

«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», - сказал Кузьменко.

 

Соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, отметил врач.

 

«Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», - заключил специалист.


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