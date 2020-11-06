Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты

Врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко назвал запрещенные при коронавирусе продукты.

По словам специалиста, пациентам с COVID-19 очень важно поддерживать правильный водно-солевой баланс.

По этой причине нужно ограничить количество соленой еды в рационе и отказаться от алкоголя.

«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», - сказал Кузьменко.

Соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, отметил врач.

«Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», - заключил специалист.