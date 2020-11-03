Объяснено появление тяжелых симптомов инфекции коронавируса

Ученые Мичиганского университета объяснили, почему коронавирусная инфекция вызывает образование сгустков крови, приводящих к тяжелым последствиям для пациентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Оказалось, что COVID-19 может спровоцировать появление аутоиммунных тел, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образованиее тромбов в артериях, венах и микроскопических сосудах. Тромбы могут привести к инсультам, а также ограничить кровоток, снижая доступ кислорода к клеткам. Подобные аутоиммунные тела наблюдается не только у пациентов с COVID-19, но также у людей с аутоиммунным заболеванием, называемым антифосфолипидным синдромом.

Исследователи выяснили, что около половины пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 демонстрировали высокие уровни опасных антител и суперактивных нейтрофилов — белых кровяных телец, участвующих в нетозе. Утверждается также, что при нетозе нейтрофилы погибают, выбрасывая нити ДНК и тем самым уничтожая различные патогены.

Ученые пока не знают, что именно заставляет организм производить аутоиммунные тела. Сейчас они исследуют, как долго тела остаются в организме после выздоровления от COVID-19.