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  • 3 ноябрь 2020 14:01
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Объяснено появление тяжелых симптомов инфекции коронавируса

Объяснено появление тяжелых симптомов инфекции коронавирусаУченые Мичиганского университета объяснили, почему коронавирусная инфекция вызывает образование сгустков крови, приводящих к тяжелым последствиям для пациентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

 

Оказалось, что COVID-19 может спровоцировать появление аутоиммунных тел, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образованиее тромбов в артериях, венах и микроскопических сосудах. Тромбы могут привести к инсультам, а также ограничить кровоток, снижая доступ кислорода к клеткам. Подобные аутоиммунные тела наблюдается не только у пациентов с COVID-19, но также у людей с аутоиммунным заболеванием, называемым антифосфолипидным синдромом.

 

Исследователи выяснили, что около половины пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 демонстрировали высокие уровни опасных антител и суперактивных нейтрофилов — белых кровяных телец, участвующих в нетозе. Утверждается также, что при нетозе нейтрофилы погибают, выбрасывая нити ДНК и тем самым уничтожая различные патогены.

 

Ученые пока не знают, что именно заставляет организм производить аутоиммунные тела. Сейчас они исследуют, как долго тела остаются в организме после выздоровления от COVID-19.


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