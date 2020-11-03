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  • 3 ноябрь 2020 14:00
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В Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 100 человек

В Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 100 человекВ турецком городе Измир спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших во время землетрясения.

 

По информации телеканала NTV, общее число жертв катастрофы достигло 100 человек. Ещё 994 человека получили ранения, из них 147 человек продолжают оставаться в больницах.

 

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение. Толчки ощутили в Греции и Турции. Землетрясение спровоцировало разрушение зданий в турецком Измире и на греческом Самосе. Это землетрясение стало самым смертоносным в стране с 2011 года, тогда в юго-восточной провинции Ван погибли более 500 человек. Пострадали 1650 человек.

 

Как ранее сообщили в МИД, среди погибших и пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции граждан Узбекистана нет.


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