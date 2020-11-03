В Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 100 человек

В турецком городе Измир спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших во время землетрясения.

По информации телеканала NTV, общее число жертв катастрофы достигло 100 человек. Ещё 994 человека получили ранения, из них 147 человек продолжают оставаться в больницах.

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение. Толчки ощутили в Греции и Турции. Землетрясение спровоцировало разрушение зданий в турецком Измире и на греческом Самосе. Это землетрясение стало самым смертоносным в стране с 2011 года, тогда в юго-восточной провинции Ван погибли более 500 человек. Пострадали 1650 человек.

Как ранее сообщили в МИД, среди погибших и пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции граждан Узбекистана нет.