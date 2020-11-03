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  • 3 ноябрь 2020 13:59
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Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых

Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненыхПо меньшей мере 22 человека погибли и еще 22 получили ранения, когда вооруженные боевики в понедельник напали на студенческий городок Кабульского университета. Силы безопасности вступили с ними в бой, который закончился через несколько часов, после того как, по словам представителя министерства внутренних дел Афганистана, трое нападавших были убиты. Об этом сообщает BBC.

 

Нападение началось в момент, когда на кампус должны были прибыть правительственные чиновники на открытие иранской книжной ярмарки.

 

Террористическая группировка "Исламское государство" спустя несколько часов в своем телеграм-канале взяла на себя ответственность за это нападение, заявив, что мишенью его стал "выпуск судей и следователей, работающих на отступническое афганское правительство".

 

В последнее время боевики "Исламского государства" часто избирают объектами своих нападений образовательные учреждения Афганистана. Так, во время нападения на образовательный центр в Кабуле в прошлом месяце было убито 24 человека. ИГ взяло на себя ответственность и за нападение 2018 года перед зданием Кабульского университета, в результате которого погибли десятки людей.

 

На видео, снятом во время нападения на студенческий городок, студенты в панике разбегаются под звуки выстрелов, некоторые пытаются перелезть через стену, чтобы спастись.

 

"Они стреляли в любого студента, который попадался им на глаза, даже в тех, кто пытался убежать", - рассказал журналистам свидетель нападения Фатулла Моради.

 

"Мы были до смерти напуганы, мы думали, что пришел наш последний день,- добавляет 23-летний студент Файдун Ахмади, который был в аудитории, когда началась стрельба. - Юноши и девушки плакали, молились и звали на помощь".

 

Ахмади и его однокурсники два часа ждали, пока их спасут.


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